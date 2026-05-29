La storica macelleria Targetti a Montemurlo chiude il 30 maggio. Pier Paolo Targetti, Donatella e Stefano Papini smettono di lavorare dopo anni di attività. Pier Paolo ha annunciato che diventerà chef a domicilio. La chiusura segna la fine di un punto di riferimento per la comunità locale. La famiglia non ha comunicato ulteriori dettagli sulle ragioni della chiusura. La serrata avviene dopo decenni di presenza nel settore alimentare.

Montemurlo (Prato), 29 maggio 2026 – Il 30 maggio sarà l’ultimo giorno di lavoro per Pier Paolo Targetti, la sorella Donatella e il cognato, Stefano Papini. Alle ore 13 tireranno giù per l’ultima volta la serranda delle storica macelleria Targetti di via Matteotti, 22, fondata nel 1969 dal padre di Pier Paolo, Gianfranco, scomparso nel 2021. https:www.lanazione.itcosa-faresagre-e-feste-in-toscana-30-31-maggio-2-giugno-b282i457 Una decisione non dettata dalla crisi ma da scelte personali. Stefano dallo scorso anno è in pensione e Pier Paolo a 50 anni ha deciso che è giunto il momento di inseguire i propri sogni. Da qualche anno, infatti, insieme al compagno Riccardo ha iniziato l’attività di “ristorazione a domicilio” delle Cesarine nella loro bella casa sulla collina montemurlese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Montemurlo, chiude la storica macelleria Targetti. Pier Paolo: “Farò lo chef a domicilio”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Pier Paolo Petrelli, Milly Carlucci lo adocchia per Ballando con le stellePierpaolo Pretelli potrebbe partecipare alla ventunesima edizione di Ballando con le Stelle.

Pier Paolo Pretelli, Milly Carlucci lo adocchia per Ballando con le stellePierpaolo Pretelli potrebbe partecipare alla prossima edizione di Ballando con le Stelle, che si appresta ad andare in onda.