Pier Paolo Petrelli Milly Carlucci lo adocchia per Ballando con le stelle
Pierpaolo Pretelli potrebbe partecipare alla ventunesima edizione di Ballando con le Stelle. La conduttrice ha mostrato interesse nei suoi confronti e si attendono aggiornamenti sui partecipanti ufficiali del programma, che sta per iniziare. La conferma della presenza del concorrente ancora non è arrivata, ma l’indiscrezione circola tra gli appassionati del format.
Pierpaolo Pretelli potrebbe essere nel prossimo cast di Ballando con le Stelle. La ventunesima edizione del format è alle porte e i fan sono curiosi di scoprire chi saranno i concorrenti. Tra i nomi più accreditati c’è quello di Pierpaolo, che ha già lavorato con Milly Carlucci in passato. La conduttrice ha confermato di averlo già incontrato e di essere interessata a lui per la prossima edizione del programma. Tuttavia, non ci sono ancora conferme ufficiali sulla sua partecipazione. Milly, regina del sabato di Rai1, ha infatti dichiarato in un’intervista: “Fino alla fine di aprile siamo in onda con Canzonissima, a maggio riprendiamo i nostri colloqui. 🔗 Leggi su 361magazine.com
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