pier paolo pretelli milly carlucci lo adocchia per ballando con le stelle

Pierpaolo Pretelli potrebbe partecipare alla prossima edizione di Ballando con le Stelle, che si appresta ad andare in onda. La ventunesima stagione del programma è in fase di preparazione e si attende la comunicazione ufficiale sui concorrenti coinvolti. Al momento, non ci sono conferme definitive né dettagli sui partecipanti annunciati.

Pierpaolo Pretelli potrebbe essere nel prossimo cast di Ballando con le Stelle. La ventunesima edizione del format è alle porte e i fan sono curiosi di scoprire chi saranno i concorrenti. Tra i nomi più accreditati c’è quello di Pierpaolo, che ha già lavorato con Milly Carlucci in passato. La conduttrice ha confermato di averlo già incontrato e di essere interessata a lui per la prossima edizione del programma. Tuttavia, non ci sono ancora conferme ufficiali sulla sua partecipazione. Milly, regina del sabato di Rai1, ha infatti dichiarato in un’intervista: “Fino alla fine di aprile siamo in onda con Canzonissima, a maggio riprendiamo i nostri colloqui. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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