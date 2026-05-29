Montemesola giornata di disagi per i continui sbalzi di tensione | il Comune chiede interventi immediati
A Montemesola, dalle 12, si sono verificati frequenti sbalzi di tensione e interruzioni dell’energia elettrica in diverse zone del paese. La situazione ha causato disagi a cittadini e attività commerciali. Il Comune ha richiesto interventi immediati per risolvere i problemi di fornitura. Nessuna informazione è stata fornita su cause o tempi di ripristino.
I disservizi hanno provocato rallentamenti e difficoltà negli uffici pubblici, oltre a creare non pochi problemi alle attività economiche e alle utenze domestiche. In molti hanno segnalato improvvisi cali di corrente e distacchi dell’energia, con il timore che tali anomalie possano causare danni ad apparecchiature elettroniche e impianti. Di fronte alla situazione, abbiamo chiesto informazioni all’Amministrazione comunale, la quale ha reso noto di aver inviato, per mezzo dell’ufficio tecnico, una segnalazione urgente a E-Distribuzione chiedendo un intervento immediato per individuare le cause del problema e ripristinare la regolarità del servizio.
I disservizi hanno provocato rallentamenti e difficoltà negli uffici pubblici, oltre a creare non pochi problemi alle attività economiche e alle utenze domestiche. In molti hanno segnalato improvvisi cali di corrente e distacchi dell’energia, con il timore che tali anomalie possano causare danni ad apparecchiature elettroniche e impianti.
Di fronte alla situazione, abbiamo chiesto informazioni all’Amministrazione comunale, la quale ha reso noto di aver inviato, per mezzo dell’ufficio tecnico, una segnalazione urgente a E-Distribuzione chiedendo un intervento immediato per individuare le cause del problema e ripristinare la regolarità del servizio.🔗 Leggi su Tarantinitime.it
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