Si susseguono segnalazioni di aggressioni all’interno dell’Asp di Cosenza, portando a un aumento della tensione tra il personale. Un rappresentante ha dichiarato che la situazione sta creando un clima di paura e si rende necessario intervenire tempestivamente. La questione ha attirato l’attenzione delle autorità sanitarie, che stanno valutando le misure da adottare per garantire la sicurezza dei dipendenti.

“Non si può più restare in silenzio davanti a episodi che stanno generando paura e tensione all’interno dell’ Asp di Cosenza ”. Così il senatore Ernesto Rapani interviene sulla vicenda delle presunte aggressioni denunciate in alcuni uffici dell’azienda sanitaria provinciale. “Clima preoccupante negli uffici” Rapani richiama l’attenzione sul clima che si sarebbe creato negli ambienti di lavoro dopo le denunce finite all’attenzione della magistratura e dopo il caso che ha coinvolto un alto dirigente aziendale. “Sembrerebbe che, anche dopo quanto accaduto nei giorni scorsi, non siano state avviate iniziative concrete da parte dell’azienda sanitaria.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Presunte aggressioni all'Asp di Cosenza, Rapani: “Clima di tensione, servono interventi immediati”

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