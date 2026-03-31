Da alcuni mesi, i residenti di Cellamare segnalano frequenti sbalzi di tensione che causano blackout elettrici e danni alle apparecchiature domestiche. Molte caldaie risultano rotte a causa di queste interruzioni, con conseguenti disagi nelle case. La situazione ha portato numerosi cittadini a richiedere interventi per risolvere il problema che, secondo quanto riferiscono, si ripete con regolarità.

Negli ultimi mesi si starebbero verificando ripetuti episodi che mettono in difficoltà i cittadini. L'associazione Codici, dopo un incontro con il sindaco Vurchio, ha attivato uno sportello per i consumatori Disagi e danni legati a continui sbalzi di tensione: è la situazione che, da alcuni mesi, starebbero vivendo i cittadini di Cellamare. I problemi, secondo quanto rende noto l'associazione Codici, che si è attivata a tutela dei consumatori, sarebbero legati a lavori di ammodernamento della rete elettrica attualmente in corso. "Stando a quanto emerso finora - spiega in una nota l'associazione, che nei giorni scorsi ha incontrato anche il sindaco di Cellamare, Gianluca Vurchio - i disservizi si verificano dalla scorsa estate, ma nelle ultime settimane la situazione avrebbe registrato un peggioramento". 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - Sbalzi di tensione e caldaie rotte, l'incubo dei residenti a Cellamare: "Danni continui"

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