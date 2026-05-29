Monteforte Irpino distrutto un bosco ceduo di circa 15mila metri quadrati | denunciato il responsabile

Notizia in breve

Un bosco ceduo di circa 15.000 metri quadrati è stato distrutto in un’area boschiva. I Carabinieri del Nucleo Forestale di Monteforte Irpino, insieme ai colleghi dell’Arma territoriale, hanno denunciato una persona per aver effettuato un taglio abusivo e furtivo di piante. I controlli sono stati condotti nell’ambito di operazioni mirate a prevenire e reprimere reati ambientali. Non sono stati forniti dettagli sull’identità del responsabile o sulla provenienza del bosco.