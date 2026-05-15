Monteforte Irpino denunciato 35enne per abusivismo edilizio
Durante controlli mirati alla prevenzione dei reati ambientali, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Monteforte Irpino e i colleghi della linea territoriale hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica un uomo di 35 anni. L’indagine ha riguardato un’area soggetta a controllo, dove sono stati riscontrati lavori di edilizia non autorizzati. Le verifiche hanno portato alla denuncia, senza ulteriori dettagli sui lavori o sull’area interessata.
Nell’ambito di mirati controlli, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Monteforte Irpino, in sinergia con i colleghi della linea territoriale, deferivano in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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