Monteforte Irpino denunciato 35enne per abusivismo edilizio

Durante controlli mirati alla prevenzione dei reati ambientali, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Monteforte Irpino e i colleghi della linea territoriale hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica un uomo di 35 anni. L’indagine ha riguardato un’area soggetta a controllo, dove sono stati riscontrati lavori di edilizia non autorizzati. Le verifiche hanno portato alla denuncia, senza ulteriori dettagli sui lavori o sull’area interessata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui