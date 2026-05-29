Monteforte Irpino AV | distrutto bosco ceduo 15.000mq denunciato

I Carabinieri hanno denunciato una persona per aver distrutto un bosco ceduo di circa 15.000 metri quadrati a Monteforte Irpino. Il danno è stato riscontrato durante un intervento di controllo sul territorio. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità di distruzione o sull’identità dell’individuo coinvolto. La zona interessata si trova in un’area soggetta a tutela ambientale. La denuncia è stata formalizzata sulla base delle evidenze raccolte durante l’attività di verifica.

Monteforte Irpino (AV): distrutto un bosco ceduo di 15.000 mq, denunciato il responsabile dai Carabinieri. Nell’ambito di mirati controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Monteforte Irpino, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, denunciano una persona, per taglio abusivo e furtivo di piante. Nello specifico, l’attività investigativa dei militari permetteva di accertare che un 50 enne del posto, in area sottoposta a vincolo idrogeologico e ad elevato rischio frana, aveva tagliato circa 15.000 metri quadrati di bosco ceduo castanile di proprietà privata, in assenza di qualsiasi autorizzazione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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