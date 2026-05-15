Monteforte Irpino abuso edilizio | denunciato un 35enne

A Monteforte Irpino, i Carabinieri hanno effettuato controlli ambientali e denunciato un uomo di 35 anni per aver realizzato un intervento edilizio senza autorizzazioni. Durante le verifiche è stata sequestrata un’area interessata dall’abuso. La situazione rientra nelle attività di controllo del rispetto delle norme edilizie e ambientali portate avanti dalle forze dell’ordine nella zona. Nessun altro dettaglio relativo alle circostanze dell’intervento o alle conseguenze legali è stato reso noto.

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Monteforte Irpino, controlli ambientali dei Carabinieri: denunciato un 35enne per abusivismo edilizio e area sequestrata. Monteforte Irpino, controlli contro i reati ambientali. Prosegue l’attività di contrasto ai reati ambientali da parte dei Carabinieri del Nucleo Forestale di Monteforte Irpino, impegnati in controlli mirati sul territorio in sinergia con i militari della linea territoriale. Nel corso delle verifiche, i militari hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino un 35enne del posto, ritenuto responsabile del reato di abusivismo edilizio. La pista realizzata senza autorizzazioni. Gli accertamenti... 🔗 Leggi su Puntomagazine.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Monteforte Irpino, denunciato 35enne per abusivismo edilizioNell’ambito di mirati controlli, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Monteforte... Monteforte Irpino, truffa online: denunciato 20enne messineseTruffa online per materiale idraulico: denunciato 20enne nel Messinese I Carabinieri della Stazione di Monteforte Irpino hanno deferito in stato di... Monteforte Irpino (AV): Abusivismo edilizioNell’ambito di mirati controlli, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Monteforte Irpino, in sinergia con i colleghi della linea territ ... irpinia24.it Monteforte, il Maggio dei Monumenti onora le persone scomparseIl Maggio dei Monumenti di Monteforte Irpino ha anche uno sfondo sociale. Parte del ricavato della giornata inaugurale di domenica scorsa – durante la quale si è tenuto un evento di forte richiamo, ... irpinianews.it