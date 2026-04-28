Monte Sant’Angelo sarà possibile ‘rottamare’ i tributi comunali entro il 26 luglio

A Monte Sant’Angelo è stata approvata una delibera che permette ai cittadini di sanare i tributi comunali entro il 26 luglio. La decisione riguarda le pratiche di rottamazione dei tributi non pagati e si applica a tutte le posizioni fiscali aperte. La misura fornisce un'opportunità per regolarizzare la propria posizione prima della scadenza prevista. La comunicazione è stata resa nota attraverso una delibera del consiglio comunale.

Si rende noto che con Deliberazione n. 19 del 22.04.2026 il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dell’articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Con la Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199) il Governo ha introdotto una nuova rottamazione statale. Con i commi da 102 a 110 è stata lasciata ai Comuni la responsabilità di definire in autonomia un provvedimento di forte impatto operativo: la possibilità di disciplinare forme “a regime” di definizione agevolata delle entrate locali, con regole costruite direttamente dall’ente, nel rispetto dei principi costituzionali, dell’ordinamento tributario e degli equilibri di bilancio.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Monte Sant’Angelo, sarà possibile ‘rottamare’ i tributi comunali entro il 26 luglio Notizie correlate Leggi anche: Monte Sant’Angelo: sospesa la temporanea erogazione idrica il 25 ed il 26 marzo A Monte Sant’Angelo torna il festival MichaelTORNA IL FESTIVAL MICHAEL, DAL 7 AL 9 MAGGIO LA NONA EDIZIONE Il Festival del patrimonio culturale, spirituale, naturale e gastronomico della Città... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: La sostenibilità nella Costituzione Italiana; Gargano Sacro, al via il Cammino di Primavera: 120 chilometri tra natura, poesia e musica; I wish I was like you: a Foggia il documentario dei Nirvana con il regista Luca Onorati; Avviso: calendario colloqui bando Servizio Civile Universale 2026. Messa in sicurezza: chiude la Monte Sant’Angelo-Macchia?? SP 55 MONTE SANT'ANGELO-MACCHIA: VENERDÌ 17 APRILE CHIUSURA TEMPORANEA PER INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA ? A seguito ... ilsipontino.net SP 55 MASSI Monte Sant’Angelo, chiusa la SP 55 per massi pericolanti: Lavori urgenti di messa in sicurezzaLa Strada Provinciale 55 Monte Sant’Angelo–Macchia è stata chiusa temporaneamente al traffico a causa della presenza di massi pericolanti ... statoquotidiano.it "Monte Sant’Angelo è stata una scoperta." (Nataliia Griaznova) #MonteSantAngelo #LaCittàdeidueSitiUNESCO #gargano - facebook.com facebook