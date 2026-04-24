Destinazione Longobardi il Grand Tour dei creator racconta anche il sito Unesco di Monte Sant’Angelo

Da ilsipontino.net 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gruppo di creator sta attraversando un itinerario che include diverse città italiane, come Cividale del Friuli, Brescia, Castelseprio, Spoleto, Campello sul Clitunno e Benevento, fino a raggiungere Longobardi. Durante il percorso, viene visitato anche il sito UNESCO di Monte Sant’Angelo. L’attività si inserisce in un progetto chiamato “Destinazione Longobardi”, che mira a raccontare attraverso contenuti digitali le ricchezze storiche e culturali di queste località.

Da Cividale del Friuli a Monte Sant’Angelo, passando per Brescia, Castelseprio, Spoleto, Campello sul Clitunno, Benevento. Sette tappe e cinque divulgatori per raccontare in chiave contemporanea i luoghi longobardi. Reel, stories, foto e video per trasformare un patrimonio diffuso in un racconto unitario, accessibile e pop. Un modo nuovo per raccontare la storia avvicinandola a tutti. È quello scelto per il tour dedicato ai Longobardi in Italia. Un viaggio che prende la forma di un Grand Tour contemporaneo che attraversa i sette territori del sito seriale Unesco “I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)”. L’iniziativa rientra nel più ampio progetto “Destinazione Longobardi”, finanziato su EF2023 dal Ministero della Cultura nell’ambito dei fondi della Legge 77 dedicata ai Siti UNESCO.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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