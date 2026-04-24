Destinazione Longobardi il Grand Tour dei creator racconta anche il sito Unesco di Monte Sant’Angelo

Un gruppo di creator sta attraversando un itinerario che include diverse città italiane, come Cividale del Friuli, Brescia, Castelseprio, Spoleto, Campello sul Clitunno e Benevento, fino a raggiungere Longobardi. Durante il percorso, viene visitato anche il sito UNESCO di Monte Sant’Angelo. L’attività si inserisce in un progetto chiamato “Destinazione Longobardi”, che mira a raccontare attraverso contenuti digitali le ricchezze storiche e culturali di queste località.

Da Cividale del Friuli a Monte Sant’Angelo, passando per Brescia, Castelseprio, Spoleto, Campello sul Clitunno, Benevento. Sette tappe e cinque divulgatori per raccontare in chiave contemporanea i luoghi longobardi. Reel, stories, foto e video per trasformare un patrimonio diffuso in un racconto unitario, accessibile e pop. Un modo nuovo per raccontare la storia avvicinandola a tutti. È quello scelto per il tour dedicato ai Longobardi in Italia. Un viaggio che prende la forma di un Grand Tour contemporaneo che attraversa i sette territori del sito seriale Unesco “I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)”. L’iniziativa rientra nel più ampio progetto “Destinazione Longobardi”, finanziato su EF2023 dal Ministero della Cultura nell’ambito dei fondi della Legge 77 dedicata ai Siti UNESCO.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Destinazione Longobardi, il Grand Tour dei creator racconta anche il sito Unesco di Monte Sant’Angelo Notizie correlate Riapre Crespi d’Adda: cosa visitare e quanto costa il tour nel sito Patrimonio UNESCOIl villaggio operaio di Crespi d'Adda (Bergamo) è da trent'anni Patrimonio Unesco dell'Umanità: riapre la stagione delle visite guidate per scoprirne... I falò di San Giuseppe a Monte Sant’Angelo: il programmaLe Fanoje sono tutto questo: il calore del fuoco, le voci nelle piazze, i profumi della nostra terra, la musica, la condivisione, il senso più...