Il madonie Unesco Global Geopark celebra l' Earth day con due grandi eventi

Il Madonie Unesco Global Geopark ha commemorato la Giornata della Terra con due eventi di rilievo scientifico e istituzionale. In questa occasione, sono state organizzate attività pubbliche e incontri rivolti alla sensibilizzazione sull'ambiente e sulla tutela del patrimonio naturale. Le iniziative hanno coinvolto esperti, rappresentanti delle istituzioni e cittadini, evidenziando l’impegno del geoparco nella promozione della sostenibilità e della conoscenza del territorio.

In occasione della Giornata della Terra, il Madonie Unesco Global Geopark ha partecipato a due iniziative di rilievo scientifico e istituzionale. Il primo appuntamento si è svolto nell’ambito della rete degli Unesco Global Geoparks, con la partecipazione del Geopark madonita al workshop dedicato.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Madonie Unesco Global Geopark, giornata didattico-ambientale con studenti dalla Lituania e di GangiNel Madonie UNESCO Global Geopark si è svolta una intensa e significativa giornata didattico-ambientale nell’ambito del progetto internazionale... Al via a Palermo il convegno "Estinzioni & rewilding" con il Madonie Unesco Global Geopark protagonistaIl convegno "Estinzioni & Rewilding" si propone come momento di riflessione profonda e celebrazione dei successi ecologici ottenuti negli ultimi anni. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Madonie Unesco Global Geopark: alla scoperta dell'aquila reale, simbolo di biodiversità; Esemplari di grifoni spagnoli in arrivo al Madonie Unesco Global Geopark; Madonie Unesco Global Geopark: l’aquila reale protagonista tra natura e biodiversità; Le verdure spontanee nel Madonie Unesco Global Geopark: conferenza a Isnello. Madonie Unesco Global Geopark: l’aquila reale protagonista tra natura e biodiversitàNel Parco delle Madonie, all’interno della Riserva UNESCO Global Geopark, l’Aquila reale (Aquila chrysaetos) rappresenta una specie animale di notevole interesse naturalistico. Attualmente, si stimano ... blogsicilia.it Le verdure spontanee nel Madonie Unesco Global Geopark: conferenza a IsnelloUn appuntamento ormai consolidato che, anno dopo anno, rinnova il dialogo tra sapere scientifico, tradizione e sviluppo territoriale ... palermotoday.it Oggi su Tgr Rai Sicilia il fascino senza tempo delle Madonie, patrimonio di valore universale. Alla scoperta dei Grifoni Oggi, 21 Aprile alle ore 14.00 e 19.00 su TGR Sicilia Un viaggio nel cuore del Madonie UNESCO Global Geopark, tra paesaggi straordinari - facebook.com facebook