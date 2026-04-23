Il madonie Unesco Global Geopark celebra l' Earth day con due grandi eventi

Da palermotoday.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Madonie Unesco Global Geopark ha commemorato la Giornata della Terra con due eventi di rilievo scientifico e istituzionale. In questa occasione, sono state organizzate attività pubbliche e incontri rivolti alla sensibilizzazione sull'ambiente e sulla tutela del patrimonio naturale. Le iniziative hanno coinvolto esperti, rappresentanti delle istituzioni e cittadini, evidenziando l’impegno del geoparco nella promozione della sostenibilità e della conoscenza del territorio.

In occasione della Giornata della Terra, il Madonie Unesco Global Geopark ha partecipato a due iniziative di rilievo scientifico e istituzionale. Il primo appuntamento si è svolto nell’ambito della rete degli Unesco Global Geoparks, con la partecipazione del Geopark madonita al workshop dedicato.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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