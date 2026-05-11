Wine&Thecity 2026 | Start alla nuova Stazione di Monte Sant’Angelo tra arte jazz e grandi vini
Sabato 16 maggio, la nuova stazione di Monte Sant’Angelo sulla linea 7, inaugurata a settembre 2025, ha aperto le porte al primo evento di Wine&Thecity 2026. L’iniziativa propone un percorso che attraversa la stazione, esplorando elementi come materia, luce e percezione. Tra le installazioni presenti, si trova una grande opera dell’artista Anish Kapoor, che invita i visitatori a scoprire il suo significato attraverso un’esperienza sensoriale.
Sabato 16 maggio la Stazione di Monte Sant’Angelo della linea 7, inaugurata a settembre 2025, ospita il primo appuntamento di Wine&Thecity 2026: un percorso dalla superficie al sottosuolo, tra materia, luce e percezione alla scoperta della monumentale opera di Anish Kapoor e del suo significato.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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