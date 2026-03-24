Paura a Nardò | bomba sul muretto in pieno giorno Evacuati una cinquantina di residenti

Da lecceprima.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Nardò, nel corso della giornata, è stata trovata una bomba a mano OD82, tipicamente usata in esercitazioni, posizionata su un muretto vicino a un'abitazione in vendita. La scoperta ha portato all'intervento delle forze dell'ordine e all'evacuazione di circa cinquanta residenti dell'area. Sul posto sono intervenuti gli agenti per mettere in sicurezza l'area e gestire la situazione.

Una bomba a mano OD82 (da esercitazione) viene notata su un muretto di un'abitazione in vendita. E scatta il protocollo per situazioni di questo genere, dopo l'arrivo della polizia.Qui l'articolo. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

paura a nard242 bomba sul muretto in pieno giorno evacuati una cinquantina di residenti
© Lecceprima.it - Paura a Nardò: bomba sul muretto in pieno giorno. Evacuati una cinquantina di residenti

Articoli correlati

Paura a Nardò: bomba sul muretto in pieno giorno. Evacuata una cinquantina di residentiUna bomba a mano OD82 (da esercitazione) viene notata su un muretto di un'abitazione in vendita.

Trovata una bomba inesplosa ad Aprilia, sabato le operazioni di brillamento: residenti evacuatiUn ordigno inesploso della seconda Guerra Mondiale è stato trovato ad Aprilia nei giorni scorsi, il brillamento è disposto per sabato: le misure del...

Una selezione di notizie su Paura a Nardò bomba sul muretto in...

paura a nardò bombaBomba a mano ritrovata su un muretto: è giallo. E arrivano degli artificieriUna bomba a mano lasciata inesplosa su un muretto di un'abitazione disabitata in via Calabrese ha fatto scattare nel pomeriggio l'allarme ... msn.com

paura a nardò bombaNardò, allarme bomba in via Calabrese: strada bloccata per sicurezzaAllarme bomba in serata a Nardò: gli artificieri sono al lavoro in via Calabrese, nei pressi del palazzetto dello sport. Gli agenti del commissariato di polizia sono accorsi dopo una segnalazione arri ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.