Paura a Nardò | bomba sul muretto in pieno giorno Evacuati una cinquantina di residenti

A Nardò, nel corso della giornata, è stata trovata una bomba a mano OD82, tipicamente usata in esercitazioni, posizionata su un muretto vicino a un'abitazione in vendita. La scoperta ha portato all'intervento delle forze dell'ordine e all'evacuazione di circa cinquanta residenti dell'area. Sul posto sono intervenuti gli agenti per mettere in sicurezza l'area e gestire la situazione.

Una bomba a mano OD82 (da esercitazione) viene notata su un muretto di un'abitazione in vendita. E scatta il protocollo per situazioni di questo genere, dopo l'arrivo della polizia.Qui l'articolo. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Paura a Nardò: bomba sul muretto in pieno giorno. Evacuati una cinquantina di residenti Articoli correlati Paura a Nardò: bomba sul muretto in pieno giorno. Evacuata una cinquantina di residentiUna bomba a mano OD82 (da esercitazione) viene notata su un muretto di un'abitazione in vendita. Trovata una bomba inesplosa ad Aprilia, sabato le operazioni di brillamento: residenti evacuatiUn ordigno inesploso della seconda Guerra Mondiale è stato trovato ad Aprilia nei giorni scorsi, il brillamento è disposto per sabato: le misure del... Una selezione di notizie su Paura a Nardò bomba sul muretto in... Bomba a mano ritrovata su un muretto: è giallo. E arrivano degli artificieriUna bomba a mano lasciata inesplosa su un muretto di un'abitazione disabitata in via Calabrese ha fatto scattare nel pomeriggio l'allarme ... msn.com Nardò, allarme bomba in via Calabrese: strada bloccata per sicurezzaAllarme bomba in serata a Nardò: gli artificieri sono al lavoro in via Calabrese, nei pressi del palazzetto dello sport. Gli agenti del commissariato di polizia sono accorsi dopo una segnalazione arri ... lagazzettadelmezzogiorno.it