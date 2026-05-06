Bocciare in terza media? Siamo obbligati a promuovere tutti Una scuola che colpevolizza i ragazzi è fallita È meglio fermarli prima Confronto social

Negli ultimi giorni si sono intensificati i dibattiti online riguardo alle modalità di valutazione degli studenti in età scolare. Alcuni commentatori sostengono che sia necessario promuovere tutti, mentre altri ritengono che la scuola debba intervenire prima di arrivare a bocciature. La questione riguarda anche le eventuali misure adottate in altri Paesi, come la possibilità di un cambiamento nelle modalità di esame in Francia.

Il primo fronte è quello di chi vede nella scuola italiana un sistema ormai troppo indulgente. Maria Rosa è tra le più decise: secondo lei, alle medie si tende a portare avanti tutti, con il risultato che molti studenti arrivano alle superiori senza strumenti adeguati. La sua accusa non è rivolta agli insegnanti, anzi, li difende, sostenendo che spesso si trovino con le mani legate. Il punto viene rilanciato anche da Antonella, che scrive nei commenti: “Qua in Italia invece siamo obbligati a promuovere tutti alle medie.” È una frase che fotografa bene una percezione diffusa tra diversi commentatori: la bocciatura non sarebbe più una reale possibilità, ma quasi un’eccezione da giustificare.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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