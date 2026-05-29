Monte Crociglia il dibattito continua | incontro pubblico alla Coop Infrangibile sul parco eolico
Venerdì 29 maggio alle 18 si terrà un incontro pubblico alla Cooperativa Popolare Infrangibile per discutere del parco eolico previsto sul Monte Crociglia. L’appuntamento mira a ribadire le ragioni contrarie alla realizzazione del progetto. La discussione coinvolge residenti e rappresentanti locali, che continueranno a confrontarsi sulla questione. La decisione sul parco eolico resta al centro di un dibattito acceso tra chi sostiene l’opera e chi si oppone.
Venerdì 29 maggio alle ore 18 alla Cooperativa Popolare Infrangibile un incontro per ribadire le ragioni del no a Parco eolico sul Monte Crociglia. L’evento è organizzato da Cooperativa Popolare Infrangibile, Legambiente, Coomitato tutela, ambiente e paesaggio, Alternativa per Piacenza, Gep. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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