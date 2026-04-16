Affido familiare al centro del dibattito | incontro pubblico sul ruolo delle comunità

Il 16 aprile 2026, presso l’auditorium del Castello di Mesagne, si terrà un convegno dedicato all’affido familiare. L’evento, in programma dalle 17:00 alle 20:00, vedrà la partecipazione di operatori e rappresentanti delle istituzioni. Il focus sarà sul ruolo delle comunità e sulla promozione di pratiche di accoglienza e solidarietà nei confronti dei minori in affidamento. La discussione si inserisce in un momento di confronto pubblico su questa tematica.

MESAGNE - La promozione di una cultura dell'accoglienza e della solidarietà trova oggi (16 aprile 2026) un momento di confronto presso l'auditorium del Castello di Mesagne, dalle ore 17:00 alle 20:00, dove si svolgerà infatti il convegno dal titolo "L'affidamento familiare: il ruolo delle.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Leggi anche: Sensibilizzare sul tema dell'affidamento familiare, l'iniziativa del Centro Studi Affido e del Consorzio Servizi Sociali A5 Incontro sul "nuovo disordine mondiale": le sfide geopolitiche al centro del dibattitoOSTUNI - In un mondo sempre più instabile, dove guerre e tensioni internazionali ridisegnano quotidianamente gli equilibri globali, cresce l'esigenza... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Cosa fare in Valle d'Aosta - Famiglia + Famiglia un ciclo di incontri sull’affido familiare al Centro per le Famiglie; Ragusa e l'affido familiare per minori stranieri non accompagnati; Affido, verità senza filtri: la legge c'è, il pregiudizio pure; FONDI | Incontro, ascolto e condivisione: partecipazione attiva al convegno Parole in Affido. Ragusa e l'affido familiare per minori stranieri non accompagnatiLunedì 27 aprile, alle 9:30, nella Sala Convegni del Centro Polifunzionale di Informazione e Servizi per l’Immigrazione, in via Napoleone Colajanni 69, si svolgerà l’incontro Oltre l’accoglienza – ... lasicilia.it Affido e adozione: Milano, al via oggi la prima Biennale dell’accoglienza. L’arte di accogliereSi apre oggi, presso il Palazzo Lombardia di Milano, la prima Biennale dell’accoglienza. L’arte di accogliere, due giornate di confronto, il 3 e il 4 novembre, per mettere al centro le famiglie, le ... agensir.it Salotti Informativi Online sull’Affido Familiare Un’occasione semplice e gratuita per conoscere più da vicino il mondo dell’affido, fare domande e confrontarsi in un clima accogliente e senza impegno. 7 • 14 • 20 • 28 Maggio ore 21:15 Per partecipare - facebook.com facebook