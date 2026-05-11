Cuba e solidarietà internazionale | incontro alla Cooperativa Infrangibile
Martedì 12 alle 18:30 si terrà un incontro presso la Cooperativa Popolare Infrangibile 1946, situata in via Alessandria 16, dedicato a Cuba e alla solidarietà internazionale. Durante l’evento sarà presentata l’esperienza della Nuestra América Convoy, un’iniziativa legata a questi temi. L’appuntamento si svolge nei locali della cooperativa e coinvolge partecipanti interessati alle attività di solidarietà con Cuba.
Martedì 12 dalle 18,30, nei locali della Cooperativa Popolare Infrangibile 1946 (via Alessandria 16), si parlerà di Cuba e dell’esperienza della Nuestra América Convoy.«Rifondazione Comunista, Collettivo Autorganizzato Universitario, Potere al Popolo e collettivo 26 x 1 organizzano una serata in.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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