Pina Picierno ha dichiarato di essere tranquilla per il momento, nonostante alcune critiche e insulti provenienti da una parte degli elettori del Partito Democratico, che le contestano la scelta di votare Sì. La discussione riguardo alle primarie del partito continua a mantenere alta l’attenzione, con alcuni esponenti che invitano a non seguire le indicazioni di un altro leader politico. I riformisti, invece, prevedono che non arriveranno tempi migliori per il loro schieramento.

Pina Picierno, “per il momento”, si dice tranquilla. Nonostante gli attacchi, gli insulti di una parte degli elettori dem (o presunti tali), che le rimproverano di aver votato Sì. Nonostante “le epurazioni richieste dai Giovani democratici. So come funziona questa piccola gogna”. Manda messaggi a Elly Schlein. “ Nella costruzione dell’alternativa il Pd faccia valere la sua cultura di governo”. Ma anche ai riformisti. “ Se pensiamo di acquattarci aspettando tempi migliori, non arriveranno”. Le primarie? “E’ ancora presto per parlarne”. Prima di tutto però c’è stato il referendum: la vicepresidente del Parlamento europeo ha tenuto fede alle sue convinzioni, schierandosi dall’altra parte rispetto ai dem. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Picierno: "Sulle primarie Schlein non insegua Conte". I riformisti (per il No?) "Non arriveranno tempi migliori"

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