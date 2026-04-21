Montaruli FdI | Strade e città più sicure con Decreto Sicurezza – Il video

Il 21 aprile 2026, a Montecitorio, Augusta Montaruli di Fratelli d’Italia ha parlato delle misure previste dal Decreto Sicurezza. Ha annunciato un fermo preventivo contro i violenti, una stretta sui coltelli, il potenziamento delle zone rosse e azioni contro spacciatori e delinquenti. La parlamentare ha sottolineato come queste iniziative mirino a rendere le strade e le città più sicure.

(Agenzia Vista) Roma, 21 aprile 2026 “Fermo preventivo contro i violenti, la stretta sui coltelli, potenziamento di zone rosse contro spacciatori e delinquenti”, la dichiarazione a Montecitorio di Augusta Montaruli capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Un impegno a rispettare la città : "Più luci, parchi e strade sicure"Noi della 4A abbiamo fatto un esperimento: ci siamo messi alla finestra della nostra aula e dopo abbiamo fatto una passeggiata per le strade di Prato. Emergenza maltempo, Montaruli (FdI): "Sinistra non strumentalizzi, Governo ha agito tempestivamente" – Il video(Agenzia Vista) Roma, 29 gennaio 2026 "Di fronte a una tragedia la sinistra eviti strumentalizzazioni. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Governo, si stringe per completare la squadra: cosa sapere; Riforma della Polizia Locale, completato il voto degli emendamenti. Ora il ddl in Aula; L'attenzione del Quirinale sul Decreto Sicurezza; Pensioni, cause di servizio e vittime del dovere: confronto del Sap Brindisi con i vertici nazionali. Montaruli (FdI): Strade e città più sicure con decreto sicurezza – Il video(Agenzia Vista) Roma, 21 aprile 2026 Fermo preventivo contro i violenti, la stretta sui coltelli, potenziamento di zone rosse contro spacciatori e delinquenti, la dichiarazione a Montecitorio di ... msn.com Montaruli (Fdi): Strade e città più sicure con Decreto Sicurezza(Agenzia Vista) Roma, 21 aprile 2026 Fermo preventivo contro i violenti, la stretta sui coltelli, potenziamento di zone rosse contro spacciatori e ... quotidiano.net Avvocati e rimpatri, Meloni: "Sul decreto sicurezza, che io non considero un pasticcio, stiamo raccogliendo alcuni rilievi tecnici del Quirinale e degli avvocati e trasformeremo quei rilievi in un provvedimento ad hoc, perché non c'erano margini di tempo sulla facebook Decreto sicurezza, maggioranza alla Camera vota fine anticipata della discussione generale. x.com