Ieri sera, alle 21, un blackout improvviso ha causato il blocco di otto giovani a circa dieci metri di altezza in una delle attrazioni del Luna Park di Gambettola. L’interruzione dell’energia ha fermato la struttura, creando momenti di tensione tra le persone presenti. I soccorritori sono intervenuti immediatamente per mettere in sicurezza gli spettatori e far scendere le persone rimaste a mezz’aria. Nessuna persona ha riportato ferite gravi.

Gambettola (Cesena), 7 aprile 2026 – Un blackout improvviso ed è panico nei ‘cieli’ di Gambettola. Ieri sera alle 21.30, dopo la gran sfilata dei carri in maschera nel centro del paese, c’è stato un guasto a una cabina dell’elettricità che ha provocato il ‘buio’ e uno stop improvviso di tutte le giostre allestite per la manifestazione. Otto giovani bloccati a 10 metri d’altezza. Otto giovani ragazzi sono rimasti bloccati a dieci metri di altezza. La corrente si è interrotta e le giostre non hanno funzionato per 40 minuti. Attimi di panico e di paura per gli otto giovani che si trovavano sospesi nel vuoto e al buio. Quaranta minuti di timore, sia per i ragazzi, sia per chi li attendeva a terra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Blackout al Luna Park di Gambettola: 8 giovani bloccati a 10 metri d’altezza

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