A Monreale è stato inaugurato un nuovo punto vendita di “Ceramiche D’Arte Elisa Messina”. La cerimonia di apertura si è svolta oggi e il negozio è stato avviato da una persona di nome Maria Grazia Bonsignore. L’attività si occupa di ceramiche artistiche e si trova in una località della provincia. La giornata ha visto la presenza di persone interessate all’apertura del nuovo negozio.

Monreale — Ha aperto ufficialmente i battenti a Monreale il nuovo punto vendita di “Ceramiche D’Arte Elisa Messina”, portato avanti oggi con passione e dedizione da Maria Grazia Bonsignore. L’inaugurazione ha segnato un momento di rilancio dell’artigianato locale. All’evento hanno preso parte numerose autorità civili e religiose, a testimonianza dell’importanza di questa realtà storica per il tessuto cittadino. Tra i presenti il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono, insieme a diversi assessori e consiglieri comunali, e monsignor Nicola Gaglio, che ha benedetto i nuovi locali della bottega d’arte. Non sono mancati l’affetto dei familiari, di tantissimi amici e il caloroso sostegno delle socie dell’Associazione Donnattiva, da sempre vicine alle eccellenze femminili e imprenditoriali del territorio. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Monreale, inaugurato il nuovo punto vendita Ceramiche D’Arte Elisa Messina

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