Monreale inaugurato il nuovo punto vendita Ceramiche D’Arte Elisa Messina

Da monrealelive.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Monreale è stato inaugurato un nuovo punto vendita di “Ceramiche D’Arte Elisa Messina”. La cerimonia di apertura si è svolta oggi e il negozio è stato avviato da una persona di nome Maria Grazia Bonsignore. L’attività si occupa di ceramiche artistiche e si trova in una località della provincia. La giornata ha visto la presenza di persone interessate all’apertura del nuovo negozio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Monreale — Ha aperto ufficialmente i battenti a Monreale il nuovo punto vendita di “Ceramiche D’Arte Elisa Messina”, portato avanti oggi con passione e dedizione da Maria Grazia Bonsignore. L’inaugurazione ha segnato un momento di rilancio dell’artigianato locale. All’evento hanno preso parte numerose autorità civili e religiose, a testimonianza dell’importanza di questa realtà storica per il tessuto cittadino. Tra i presenti il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono, insieme a diversi assessori e consiglieri comunali, e monsignor Nicola Gaglio, che ha benedetto i nuovi locali della bottega d’arte. Non sono mancati l’affetto dei familiari, di tantissimi amici e il caloroso sostegno delle socie dell’Associazione Donnattiva, da sempre vicine alle eccellenze femminili e imprenditoriali del territorio. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

monreale inaugurato il nuovo punto vendita ceramiche d8217arte elisa messina
© Monrealelive.it - Monreale, inaugurato il nuovo punto vendita Ceramiche D’Arte Elisa Messina
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Inaugurato il nuovo punto vendita di Maisons du Monde a MestreSabato 9 maggio è stato inaugurato il nuovo negozio di Maisons du Monde a Mestre, situato in via Pionara nella zona commerciale vicina al centro le...

Sephora apre le sue porte a Chieti: inaugurato un punto vendita a MegalòSephora ha inaugurato un nuovo punto vendita nel centro commerciale Megalò di Chieti.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web