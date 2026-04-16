Sephora apre le sue porte a Chieti | inaugurato un punto vendita a Megalò

Sephora ha inaugurato un nuovo punto vendita nel centro commerciale Megalò di Chieti. Il negozio, di 300 metri quadrati, è aperto al pubblico e fa parte delle aperture più recenti del brand nel territorio. L'inaugurazione si inserisce nel contesto delle attività commerciali del centro, che vede anche altre aperture e chiusure. Il punto vendita offre prodotti di bellezza e cosmetici a clienti e visitatori della zona.

C’è chi chiude e chi apre le sue porte portando una ventata di freschezza e tanta curiosità. Questa volta è il turno del colosso del beauty Sephora che ha aperto a Chieti, all’interno del centro commerciale Megalò, un negozio di 300 mq.Inaugurato oggi, 16 aprile, il nuovo store è progettato per.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Dal mercato ambulante al punto vendita: apre le porte un nuovo negozio di frutta e verduraIn aggiunta alle giornate di mercato, il negozio offrirà un punto di riferimento per il commercio di prossimità con una selezione di frutta e verdura...