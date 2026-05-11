Inaugurato il nuovo punto vendita di Maisons du Monde a Mestre

Sabato 9 maggio è stato inaugurato il nuovo negozio di Maisons du Monde a Mestre, situato in via Pionara nella zona commerciale vicina al centro le Porte di Mestre. L'apertura ha portato l'apertura di un punto vendita nella zona, inserito nella rete di negozi della catena di arredamento. La nuova sede si trova a pochi passi dal centro commerciale e rappresenta l'espansione del brand nella città.

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Ha aperto ufficialmente le porte sabato 9 maggio il nuovo punto vendita Maisons du Monde in via Pionara a Mestre, nella zona commerciale mestrina, a ridosso del centro le Porte di Mestre. Il noto distributore di mobili e complementi d'arredo torna così operativo in città a poco meno di un anno.🔗 Leggi su Veneziatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video VIETNAM: The Real Hidden Wonders Most People Never See | 4K Travel Documentary Notizie correlate Maisons du Monde: panico in Borsa, il gigante dell’arredo precipitaIl titolo del colosso francese dell’arredamento Maisons du Monde ha subito una violenta svalutazione alla Borsa di Parigi, dopo che i tentativi di... Maisons du Monde crolla in Borsa, trattative fallite e debito sotto pressioneIl titolo di Maisons du Monde ha visto un crollo alla Borsa di Parigi dopo il fallimento delle trattative con i partner finanziari. Argomenti più discussi: Inaugurato il nuovo punto nascite dell'ospedale S.Timoteo a Termoli; NUOVENERGIE ARRIVA A MONZA (MB); Servizi: inaugurato il punto prestito Sms BiblioMare a Marina di Pisa; Nuova vita per la piazza della frazione: inaugurato il punto di incontro. Mother a 1828 metri di altitudine? Inaugurata la Hobonichi Station Akagi, nuovo punto di ristoro e vendita dell'azienda sul monte vulcanico Akagi, prefettura di Gunma ? Shigesato Itoi all'inaugurazione indossa la Sakujan di Mother 2! #EarthBound #Mother x.com LLM-Hopping è come il Distro-Hopping? reddit Inaugurato il nuovo punto vendita di Maisons du Monde a MestreA poco meno di un anno dalla chiusura del negozio di via Don Peron. Nuovo concept e percorso interno pensato per ispirare i clienti ... veneziatoday.it