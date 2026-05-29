Money Road su Sky e NOW | ascolti in crescita ma montepremi in calo nel secondo episodio

Il secondo episodio di Money Road trasmesso su Sky e NOW ha registrato un aumento degli ascolti rispetto alla prima puntata. Tuttavia, il montepremi totale ha subito una riduzione, arrivando a 307.450 euro. La diminuzione del montepremi si è verificata dopo che il gruppo ha affrontato nuove tentazioni e ha preso decisioni che hanno influenzato la somma finale.

Secondo episodio di Money Road: ascolti in crescita e montepremi sceso a 307.450 euro dopo nuove tentazioni e decisioni del gruppo. La Compagnia delle Tentazioni è ripartita. Ieri sera, secondo episodio dell’esperimento sociale guidato da Fabio Caressa di “Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo”, e nuove tentazioni hanno invogliato la Compagnia dopo trekking impossibili ed esperienze faticosissime, che alla fine hanno intaccato ulteriormente il montepremi finale a disposizione del gruppo. Per il secondo episodio dello strategy game Sky Original prodotto da Blu Yazmine, ieri sera su Sky Uno+ e on demand, Total Audience di 244mila spettatori medi. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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Il Ritorno di Money Road Successo e Sfide nella Giungla Malese

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Temi più discussi: Money Road, dal 21 maggio la 2a stagione dello show con Fabio Caressa; Bene il debutto di Money Road su Sky, ascolti +36% rispetto all'esordio pay del 2025; La seconda stagione di Money Road passa da Sky a TV8: da stasera è anche in tv, in chiaro. Preparatevi; Da giovedì 21 maggio torna Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo con Fabio Caressa.

Non c’è giudizio. Non perdere #MoneyRoad, questa sera alle 21.15 su Sky. x.com

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