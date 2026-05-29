Money Road su Sky e NOW | ascolti in crescita ma montepremi in calo nel secondo episodio

Da digital-news.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il secondo episodio di Money Road trasmesso su Sky e NOW ha registrato un aumento degli ascolti rispetto alla prima puntata. Tuttavia, il montepremi totale ha subito una riduzione, arrivando a 307.450 euro. La diminuzione del montepremi si è verificata dopo che il gruppo ha affrontato nuove tentazioni e ha preso decisioni che hanno influenzato la somma finale.

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Secondo episodio di Money Road: ascolti in crescita e montepremi sceso a 307.450 euro dopo nuove tentazioni e decisioni del gruppo. La Compagnia delle Tentazioni è ripartita. Ieri sera, secondo episodio dell’esperimento sociale guidato da Fabio Caressa di “Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo”, e nuove tentazioni hanno invogliato la Compagnia dopo trekking impossibili ed esperienze faticosissime, che alla fine hanno intaccato ulteriormente il montepremi finale a disposizione del gruppo. Per il secondo episodio dello strategy game Sky Original prodotto da Blu Yazmine, ieri sera su Sky Uno+ e on demand, Total Audience di 244mila spettatori medi. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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