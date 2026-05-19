Al via Money Road su Sky con Chiara Cucinella tra i protagonisti È caccia ai 300mila euro del montepremi
Da giovedì 21 maggio, torna su Sky e Now il reality show condotto da Fabio Caressa, intitolato “Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo”, prodotto da Blu Yazmine. Il programma prevede la partecipazione di Chiara Cucinella tra i protagonisti e si concentra sulla sfida tra concorrenti per aggiudicarsi un montepremi di 300.000 euro. La trasmissione si svolge in diretta streaming e in televisione, offrendo uno sguardo sulle tentazioni e le decisioni dei concorrenti durante il percorso.
MILANO – Torna giovedì 21 maggio su Sky e in streaming su Now il reality show condotto da Fabio Caressa “Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo” e prodotto da Blu Yazmine.Tra i concorrenti quest’anno c’è anche la nostra collega Chiara Cucinella, 25 anni, che viene descritta dai curatori del. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
AI DramaShe Made Him a CEO. He Made Her a Punching Bag. Now Payback.
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