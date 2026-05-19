Al via Money Road su Sky con Chiara Cucinella tra i protagonisti È caccia ai 300mila euro del montepremi

Da anconatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da giovedì 21 maggio, torna su Sky e Now il reality show condotto da Fabio Caressa, intitolato “Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo”, prodotto da Blu Yazmine. Il programma prevede la partecipazione di Chiara Cucinella tra i protagonisti e si concentra sulla sfida tra concorrenti per aggiudicarsi un montepremi di 300.000 euro. La trasmissione si svolge in diretta streaming e in televisione, offrendo uno sguardo sulle tentazioni e le decisioni dei concorrenti durante il percorso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

MILANO – Torna giovedì 21 maggio su Sky e in streaming su Now il reality show condotto da Fabio Caressa “Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo” e prodotto da Blu Yazmine.Tra i concorrenti quest’anno c’è anche la nostra collega Chiara Cucinella, 25 anni, che viene descritta dai curatori del. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

AI DramaShe Made Him a CEO. He Made Her a Punching Bag. Now Payback.

Video ?AI Drama?She Made Him a CEO. He Made Her a Punching Bag. Now Payback.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Chiara Cucinella "sbarca" su Sky come concorrente di Money Road, il reality show di Fabio Caressa

Money Road 2: 300mila euro tra dilemmi etici e sfide nella foresta? Cosa sapere Il 21 maggio su Uno partono dodici concorrenti per il montepremi di 300mila euro.

money road al via money roadMoney Road 2 al viaTutto sulla seconda edizione di Money Road, il programma rivelazione della scorsa stagione. Concorrenti, ospiti, foto, tentazioni ... davidemaggio.it

money road al via money roadMoney Road 2026, dal 21 maggio al via la seconda stagione dello show con Fabio CaressaLeggi su Sky TG24 l'articolo Money Road 2026, dal 21 maggio al via la seconda stagione dello show con Fabio Caressa ... tg24.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web