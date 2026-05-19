Al via Money Road su Sky con Chiara Cucinella tra i protagonisti È caccia ai 300mila euro del montepremi

Da giovedì 21 maggio, torna su Sky e Now il reality show condotto da Fabio Caressa, intitolato “Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo”, prodotto da Blu Yazmine. Il programma prevede la partecipazione di Chiara Cucinella tra i protagonisti e si concentra sulla sfida tra concorrenti per aggiudicarsi un montepremi di 300.000 euro. La trasmissione si svolge in diretta streaming e in televisione, offrendo uno sguardo sulle tentazioni e le decisioni dei concorrenti durante il percorso.

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