Lavoro nero e violazioni sulla sicurezza nei cantieri | denunciati due imprenditori Sanzioni per 15mila euro

Durante controlli effettuati dai carabinieri in collaborazione con il Nucleo Ispettorato del Lavoro in due cantieri a San Prisco e Portico di Caserta, sono stati scoperti casi di lavoro nero e violazioni delle norme sulla sicurezza. A seguito delle verifiche, sono stati denunciati due imprenditori e sono state emesse sanzioni amministrative per un totale di 15.000 euro. Le ispezioni hanno riguardato specificamente il rispetto delle norme di sicurezza e la regolarità dei rapporti di lavoro.