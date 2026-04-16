Lavoro nero e violazioni sulla sicurezza nei cantieri | denunciati due imprenditori Sanzioni per 15mila euro
Durante controlli effettuati dai carabinieri in collaborazione con il Nucleo Ispettorato del Lavoro in due cantieri a San Prisco e Portico di Caserta, sono stati scoperti casi di lavoro nero e violazioni delle norme sulla sicurezza. A seguito delle verifiche, sono stati denunciati due imprenditori e sono state emesse sanzioni amministrative per un totale di 15.000 euro. Le ispezioni hanno riguardato specificamente il rispetto delle norme di sicurezza e la regolarità dei rapporti di lavoro.
Lavoro nero e violazioni in materia di sicurezza. E' quanto emerso dai controlli dei carabinieri della compagnia di Santa Maria Capua Vetere, svolti in collaborazione col Nucleo Ispettorato del Lavoro, in due diversi cantieri edili a San Prisco e Portico di Caserta.Nel primo intervento, relativo.🔗 Leggi su Casertanews.it
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