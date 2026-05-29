Durante i Mondiali di calcio 2026, un ex presidente degli Stati Uniti ha espresso il desiderio di escludere l’Iran dalla competizione, definendolo arrogante. La questione riguarda le tensioni tra Iran e altri paesi, che hanno portato a interventi militari e minacce nucleari. La sicurezza dell’Iran è stata compromessa da attacchi e pressioni esterne, non dai tifosi stranieri. La polemica si inserisce nel clima di tensione internazionale legato alle attività nucleari e alle azioni militari nella regione.

Il presidente americano ha dichiarato su Truth Social che la nazionale iraniana è "benvenuta ai Mondiali", ma – allo stesso tempo - che non ritiene "appropriato" che vi partecipi, proprio per la sua "vita e sicurezza". Il pallone come arma diplomatica: Trump, l'Iran e il doppio standard nucleare C'è qualcosa di grottesco, e paradossalmente, allo stesso tempo, assolutamente coerente con l'epoca che stiamo vivendo, nell'immagine di Donald Trump che si preoccupa della "vita e della sicurezza" dei calciatori iraniani. Parole magnanime, in bocca all'uomo che ha ordinato i bombardamenti sul Paese di quegli stessi calciatori. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Mondiali di calcio 2026, Trump arrogantemente vuole l'Iran fuori: ma chi ha l'atomica e chi ha bombardato per primo?

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