La tregua per Teheran il fallimento di Trump | chi ha vinto e chi ha perso la guerra tra Iran Usa e Israele

Nella giornata di venerdì 10 aprile si è aperto un nuovo capitolo nel conflitto tra Iran, Stati Uniti e Israele, con l’annuncio di una tregua di due settimane e l’avvio di colloqui diretti a Islamabad. Dopo mesi di scontri e operazioni militari, questa pausa temporanea rappresenta un tentativo di stabilizzare la situazione, anche se non si conoscono ancora i dettagli sugli accordi raggiunti o le eventuali ripercussioni future.