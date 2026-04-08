La tregua per Teheran il fallimento di Trump | chi ha vinto e chi ha perso la guerra tra Iran Usa e Israele
Nella giornata di venerdì 10 aprile si è aperto un nuovo capitolo nel conflitto tra Iran, Stati Uniti e Israele, con l’annuncio di una tregua di due settimane e l’avvio di colloqui diretti a Islamabad. Dopo mesi di scontri e operazioni militari, questa pausa temporanea rappresenta un tentativo di stabilizzare la situazione, anche se non si conoscono ancora i dettagli sugli accordi raggiunti o le eventuali ripercussioni future.
Con l’annuncio di una tregua di due settimane e l’avvio di colloqui diretti a Islamabad a partire da venerdì 10 aprile, si archivia per il momento una delle guerre più costose e sanguinose di sempre. Ma chi ha vinto tra Iran e USA alla luce delle notizie trapelate nelle ultime ore? L'analisi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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