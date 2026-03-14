Trump ha bombardato l’isola di Kharg la cassaforte dell’Iran

Il comando centrale degli Stati Uniti ha condotto un raid aereo sull’isola di Kharg, considerata un punto strategico per l’Iran. L’attacco ha colpito e distrutto gli obiettivi militari presenti sull’isola, definita dal comunicato come uno dei raid più potenti nella regione. L’operazione è avvenuta su ordine diretto e ha coinvolto forze statunitensi nel Medio Oriente.

«Pochi istanti fa, su mio ordine, il Comando Centrale degli Stati Uniti ha eseguito uno dei più potenti raid aerei nella storia del Medio Oriente, annientando totalmente ogni obiettivo militare nel fiore all’occhiello dell’Iran: l’isola di Kharg ». Donald Trump annuncia su Truth l’attacco a uno degli obiettivi strategici della guerra contro Teheran. Nel suo post, Trump ha definito l’attacco una delle “più potenti incursioni aeree nella storia del Medio Oriente”, precisando che sull’isola, simile a una striscia di terra lunga circa 8 chilometri che ospita il più importante impianto petrolifero dell’Iran, sono stati colpiti esclusivamente obiettivi militari. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Trump ha bombardato l’isola di Kharg, la cassaforte dell’Iran Articoli correlati Iran, Trump fa bombardare l’isola di Kharg«Pochi istanti fa, su mio ordine, il Comando Centrale degli Stati Uniti ha eseguito uno dei più potenti raid aerei nella storia del Medio Oriente,... Leggi anche: Trump bombarda l'isola di Kharg: "L'Iran è morto". La versione del regime Donald Trump annuncia l’attacco all’Iran Aggiornamenti e contenuti dedicati a Trump ha bombardato l'isola di Kharg la... Temi più discussi: Perché Trump ha bombardato 7 Paesi in 13 mesi (dopo aver dichiarato che non avrebbe iniziato guerre); Trump: Il petrolio calerà. Nuovi raid israeliani su Beirut, rappresaglie di Hezbollah e Iran; Bombe su tutto l'Iran che risponde con lanci di droni e missili; Gli Stati Uniti invieranno rinforzi in Medio Oriente - Il Post. Trump bombarda l'isola di Kharg: L'Iran è morto. La versione del regimeRaid Usa sull'isola iraniana di Kharg. L'agenzia di notizie iraniane Fars asserisce che non ci sono stati danni alle infrastrutture ... iltempo.it Iran, gli Usa bombardano l’isola di KhargIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che l’esercito americano ha condotto ieri sera un raid aereo contro installazioni militari sull’isola di Kharg, nel Golfo Persico settentrion ... corrieredellacalabria.it Costano circa 145 euro e sono le scarpe preferite di Donald Trump Le amerebbe a tal punto da aver cominciato a ordinarne in massa, regalandoli a tutti i membri del Gabinetto, ma il problema, però, sta nel numero - facebook.com facebook Attacco all'Iran, le notizie del 14 marzo 2026 | Trump: "L'Iran è stato sconfitto. Teheran vuole un accordo che non accetterei" x.com