Cinque giorni di prognosi dopo l' incidente stradale muore però per un' infezione | l’Asp condannata a pagare mezzo milione

Dopo cinque giorni di prognosi, un paziente coinvolto in un incidente stradale è deceduto a causa di un’infezione. La causa della morte è stata attribuita a complicanze successive all’incidente. La struttura sanitaria è stata condannata a pagare circa mezzo milione di euro in seguito a una causa legale intentata dai familiari. La vicenda ha portato a un procedimento giudiziario che si è concluso con una sentenza di primo grado.

Il silenzio di una tomba è diventato il “rumore” delle carte bollate. I familiari hanno chiesto, e almeno in primo grado ottenuto, giustizia. Quasi mezzo milione di euro. È questa la cifra che il tribunale ha fissato come “prezzo” per la vita spezzata. Una sentenza che pesa come un macigno sulle.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Morta per un'emorragia dopo il ricovero: Asp condannata a pagare oltre 721 mila euroUn risarcimento da oltre 721 mila euro per la morte di una paziente ricoverata all’ospedale di Agrigento. Muore dopo le dimissioni dal Pronto soccorso, l'Asp nissena condannata a un risarcimento di 350mila euroIl tribunale di Caltanissetta, sezione civile unica, ha condannato l’Asp nissena al pagamento di 348. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Incidente stradale in Via Coroglio: minorenne alla guida di un’auto a noleggio si schianta contro un palo; Calci e pugni a un coetaneo per rubargli il cappellino griffato, presi 11 baby aggressori fuori Roma: tra loro anche 4 ragazzine; Incidente mortale a Uta, Riccardo Mascia preso in consegna dai carabinieri; Ennesima aggressione a un poliziotto nel carcere minorile di Bologna. TROVATO SENZA VITA IL 27ENNE FABIO LOCATELLI SCOMPARSO CINQUE GIORNI FA È stato ritrovato morto il ragazzo scomparso da Mezzago (Monza e Brianza) il 10 aprile scorso, Fabio Locatelli, 27 anni. Come confermato a Fanpage.it il co - facebook.com facebook Oltre 300 ospiti. Cinque giorni. Una domanda: come mettiamo la tecnologia al servizio di tutti Biennale Tecnologia torna a Torino dal 15 al 19 aprile. Scopri il programma completo in bio. #BiennaleTech26 x.com