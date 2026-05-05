Internazionali Tennis Roma 2026 programma 5 maggio | orari partite e dove vederli in TV

Il torneo degli Internazionali d’Italia 2026 si svolge al Foro Italico e oggi, 5 maggio, si gioca la prima giornata del tabellone principale femminile, con alcune partite di qualificazione ancora in corso. Sono previsti diversi incontri che coinvolgono giocatrici di alto livello, mentre gli appassionati possono seguire gli incontri in diretta televisiva o online. La giornata segna l’inizio ufficiale delle competizioni principali del torneo.

Il grande tennis accende Internazionali d’Italia 2026. Oggi, martedì 5 maggio, il torneo entra nel vivo al Foro Italico con l’avvio del tabellone principale femminile e gli ultimi match di qualificazione. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> Una giornata ricca di incontri sui campi più iconici di Roma, ma con un occhio al meteo, che potrebbe influenzare il programma. Azzurre protagoniste: Bronzetti e Trevisan al Pietrangeli. Grande attesa per le italiane impegnate nel primo turno. Riflettori puntati su Lucia Bronzetti e Martina Trevisan, protagoniste sul suggestivo Pietrangeli.🔗 Leggi su Funweek.it

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