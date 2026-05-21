Mondiali 2026 Iran e Congo con il fiato sospeso | tra visti Ebola e una corsa contro il tempo

Da notizieaudaci.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A poche settimane dall’inizio dei Mondiali del 2026, due paesi si trovano ad affrontare difficoltà che vanno oltre il campo da gioco. L’Iran e il Congo devono gestire questioni legate all’ottenimento dei visti, mentre uno dei due paesi si trova a fronteggiare un focolaio di Ebola. Le decisioni sulle autorizzazioni di ingresso e le emergenze sanitarie stanno creando incertezza sulla partecipazione di queste nazionali alla competizione. La situazione si sviluppa in un clima di tensione crescente e di urgenza.

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Non solo calcio: a poche settimane dal via del torneo due nazionali devono affrontare ostacoli extra campo che rischiano di condizionare la partecipazione. A poche settimane dal calcio d’inizio dei Campionato mondiale di calcio 2026, c’è chi prepara schemi e amichevoli e chi invece si trova costretto a fare i conti con problemi che hanno poco a che vedere con il campo. Da una parte l’ Nazionale di calcio dell’ Iran, alle prese con il nodo dei visti per entrare tra Stati Uniti e Canada. Dall’altra la Nazionale di calcio della Repubblica Democratica del Congo, che ha dovuto modificare il programma di avvicinamento al torneo a causa dell’emergenza Ebola. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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