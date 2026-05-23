La Repubblica Democratica del Congo sta affrontando un'epidemia di Ebola che ha portato alla sospensione delle attività sportive, inclusa la partecipazione della nazionale ai prossimi Mondiali del 2026. La situazione sanitaria ha causato l'isolamento del team e limitato i viaggi internazionali, influenzando le preparazioni per la competizione. La decisione di intervenire è stata presa dalle autorità sanitarie locali per contenere la diffusione del virus.

L’epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo ha spinto l’Oms a dichiarare l’emergenza globale, mettendo a rischio la partecipazione della nazionale africana ai Mondiali. La squadra è stata isolata in una bolla sanitaria in Belgio per rispettare la quarantena di 21 giorni richiesta dagli Stati Uniti. Le severe restrizioni sui viaggi mantengono aperta l’ipotesi di un clamoroso ripescaggio per l’Italia. Ebola, restrizioni per i Mondiali del Congo L’epidemia di Ebola, legata al raro ceppo Bundibugyo che ha colpito la Repubblica Democratica del Congo, ha spinto l’Organizzazione Mondiale della Sanità a innalzare il livello di rischio per la salute pubblica da “alto” a “molto alto”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ripescaggio dell'Italia ai Mondiali 2026? Spettro Ebola per il Congo che è a rischio, africani in "isolamento"

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