A Washington è iniziata la costruzione del National Mall destinata a diventare la fan zone durante i Mondiali di calcio 2026. L’area ospiterà eventi e trasmetterà gratuitamente tutte le 104 partite del torneo, che si svolgeranno dall’11 giugno al 19 luglio. La struttura sarà allestita per accogliere i tifosi e consentire la visione collettiva delle gare. I lavori sono partiti in vista dell’evento sportivo internazionale, previsto tra circa tre anni.

È iniziata a Washington la costruzione del National Mall per la fan zone della Coppa del Mondo FIFA 2026, con feste e visioni gratuite di tutte le 104 partite di calcio dall’11 giugno al 19 luglio. Oltre a cibo, musica, ci saranno mostre interattive e programmi per i giovani. Freedom 250, un’organizzazione sostenuta dal presidente Donald Trump, sta organizzando la fan zone della FIFA come un altro modo in cui i visitatori della capitale della nazione possono celebrare il 250° anniversario della firma della Dichiarazione di Indipendenza. Una Coppa del Mondo di grandi dimensioni con più squadre, più partite e persino più nazioni ospitanti che mai lascia una grande domanda in sospeso sul più grande spettacolo sportivo del mondo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Mondiali 2026, a Washington al via la costruzione del National Mall per la fan zone

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