Installata una statua che ritrae Trump ed Epstein nella posa di Titanic sul National Mall | scandalo a Washington

Una statua raffigurante un uomo e un altro personaggio in piedi sulla stessa plancia, con una postura che richiama il Titanic, è stata installata sul National Mall di Washington DC. La scultura, visibile al pubblico, ha suscitato immediatamente reazioni contrastanti tra chi la considera un’opera artistica provocatoria e chi la percepisce come un atto di contestazione. Nessun nome è stato reso noto riguardo agli autori o ai soggetti rappresentati.

Sul National Mall di Washington DC, nel cuore simbolico della democrazia americana, è apparsa una statua destinata a far discutere. L'installazione ritrae il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il defunto criminale sessuale Jeffrey Epstein in una posa che richiama immediatamente una delle scene più iconiche della storia del cinema: il momento in cui Jack e Rose, sul Titanic di James Cameron, si abbracciano a prua della nave con le braccia aperte al vento. L'opera, collocata in uno degli spazi pubblici più prestigiosi e sorvegliati d'America, rappresenta una provocazione artistica di portata notevole. Il National Mall ospita tradizionalmente monumenti dedicati a presidenti, eroi di guerra e figure storiche che hanno plasmato la nazione americana.