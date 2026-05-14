Washington monumentale | il National Mall come cuore simbolico degli Stati Uniti

Il National Mall a Washington, D.C. rappresenta il cuore simbolico degli Stati Uniti, attirando visitatori da tutto il mondo. La zona comprende numerosi monumenti e memoriali che commemorano eventi storici e figure nazionali. La sua posizione centrale e la presenza di strutture di grande rilievo contribuiscono a definirla come uno dei simboli più riconoscibili del paese. L’area è frequentata sia da turisti che da cittadini, che la utilizzano per eventi pubblici e celebrazioni ufficiali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui