Circa il 15% degli italiani avrebbe scelto la monarchia se avesse votato nel referendum del 1946, secondo un sondaggio recente. Inoltre, circa il 50% degli intervistati si dice favorevole a una revisione della Costituzione. Questi dati indicano una presenza di interesse per il tema monarchico e per possibili modifiche costituzionali tra la popolazione.

Monarchia, che nostalgia. Quasi il 15% degli italiani, se avesse votato al referendum istituzionale del 2 giugno del 1946, avrebbe scelto, oggi, la monarchia. Un dato piuttosto sorprendente, se si tiene conto che i legami coi Savoia sono, nel tempo, ben datati. Ma c’è un altro dato che fa riflettere: quasi i due terzi degli elettori del centrodestra vorrebbe un’Assemblea costituente per riscrivere una nuova Costituzione. Sono i dati che emergono, in vista dell’80esimo anniversario della Repubblica, dal sondaggio Youtrend per Sky TG24 diffuso oggi. Monarchia o Repubblica? L’85,4% indica la prima, mentre il 14,6% sceglierebbe la seconda: un divario molto più ampio rispetto al risultato reale di 80 anni fa, quando la Repubblica vinse con il 54,3% contro il 45,7% della Monarchia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Monarchia, dove sei? Il 15% degli italiani la desidera. E un elettore su due vuole riscrivere la Costituzione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Urne aperte fino alle 15, a Cividale ha già votato quasi un elettore su dueA Cividale, quasi un elettore su due ha già votato, con le urne aperte fino alle 15.

Referendum, dagli italiani finora due volte sì e due no a cambiare la CostituzioneGli italiani si sono espressi finora con due sì e due no in occasione di referendum riguardanti modifiche alla Costituzione.