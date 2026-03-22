Referendum dagli italiani finora due volte sì e due no a cambiare la Costituzione

Gli italiani si sono espressi finora con due sì e due no in occasione di referendum riguardanti modifiche alla Costituzione. L'ultimo referendum, il quinto nella storia repubblicana, riguarda la revisione della disciplina sulla Magistratura. La consultazione si è svolta a Roma il 22 marzo e ha coinvolto gli elettori chiamati a votare sulla proposta di modifica costituzionale.

Roma, 22 mar. (askanews) – Il referendum confermativo sulla riforma della disciplina della Magistratura dettata dalla Costituzione è il quinto referendum confermativo della storia repubblicana. Sono stati infatti solo quattro, tutti nell’attuale millennio, i precedenti consultazioni in cui l’entrata in vigore di una revisione di norme costituzionali è stata affidata direttamente al sì o al no degli elettori, non avendo ottenuto in Parlamento quattro volte in identico testo il consenso sufficiente alla Camera e al Senato per entrare in vigore senza dare la possibilitò agli elettori di approvarla o bocciarla loro, in forza delle previsioni dell’articolo 138 della Costituzione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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