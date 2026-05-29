molestie olfattive a benevento sopralluogo presso impianto di produzione di biometano in cda san domenico

Notizia in breve

Le autorità hanno effettuato un sopralluogo presso un impianto di produzione di biometano in località San Domenico a Benevento. La visita è stata decisa dopo numerose segnalazioni da parte di residenti e amministratori locali riguardo a possibili molestie olfattive. L'ispezione mira a verificare eventuali cause di emissioni che potrebbero disturbare la qualità dell’aria. Non sono stati rilasciati comunicati ufficiali sui risultati delle analisi o sulle eventuali azioni da intraprendere.