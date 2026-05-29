Molestie olfattive a Benevento sopralluogo presso impianto di produzione di biometano in cda San Domenico
Le autorità hanno effettuato un sopralluogo presso un impianto di produzione di biometano in località San Domenico a Benevento. La visita è stata decisa dopo numerose segnalazioni da parte di residenti e amministratori locali riguardo a possibili molestie olfattive. L'ispezione mira a verificare eventuali cause di emissioni che potrebbero disturbare la qualità dell’aria. Non sono stati rilasciati comunicati ufficiali sui risultati delle analisi o sulle eventuali azioni da intraprendere.
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