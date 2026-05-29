Un uomo di 39 anni ha aggredito gli agenti di polizia prima di fuggire a piedi, dando inizio a una fuga durata diverse ore. Durante l'inseguimento, ha tentato di colpire gli agenti e ha opposto resistenza, riuscendo a scappare inizialmente. Dopo essere stato rintracciato, è stato arrestato e portato in carcere. La polizia ha riferito che la reazione violenta è scaturita da un controllo di routine.

? Punti chiave Come ha fatto l'uomo a sfuggire agli agenti per ore?. Cosa ha scatenato la violenta reazione del 39enne contro la polizia?. Perché il giudice ha deciso di negare i domiciliari all'imputato?. Quali sono le conseguenze legali della distruzione dei documenti ufficiali?.? In Breve L'avvocato Piero Sabellini assiste il 39enne nel nuovo procedimento giudiziario.. L'uomo è stato trasferito ieri presso la casa circondariale di Ragusa.. L'aggressione e la fuga sono avvenute lunedì pomeriggio a Modica.. Il magistrato valuterà la pericolosità sociale per il mantenimento del carcere.. Un uomo di 39 anni, cittadino di nazionalità tunisina e residente a Modica da seconda generazione, è stato trasferito ieri nella casa circondariale di Ragusa dopo una violenta fuga che ha coinvolto il personale del Commissariato di Polizia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Modica, aggredisce gli agenti e fugge: finisce in carcere

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