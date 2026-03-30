Prova a rubare uova di Pasqua per migliaia di euro e aggredisce gli agenti | in carcere una 51enne

Una donna di 51 anni è stata arrestata dopo aver tentato di rubare uova di Pasqua per un valore di circa 1.000 euro tra Monteverde e Tivoli. La donna era stata sorpresa mentre riempiva le buste di cioccolato e tentava di uscire senza pagare. Durante l’intervento degli agenti, ha aggredito gli stessi, ma è stata successivamente portata in carcere.