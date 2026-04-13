Un uomo di 39 anni è stato arrestato a Mirandola, vicino a Modena, dopo aver causato una rissa e aver tentato di fuggire in auto in stato di ebbrezza. Durante il tentativo di fermarlo, ha aggredito gli agenti di polizia che cercavano di bloccarlo. L’individuo era privo di patente e si trovava in condizioni di alterazione alcolica, rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine.

Un arresto per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto a Mirandola nella notte del 5 aprile. Un cittadino marocchino di 39 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo una fuga rocambolesca e una violenta reazione nei confronti degli agenti. L’uomo è stato anche denunciato per guida in stato di ebbrezza e sanzionato per guida senza patente. L’arresto è stato convalidato dal Tribunale di Modena, che ha disposto la custodia cautelare in carcere. Paura a Mirandola Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nelle prime ore del 5 aprile, quando una chiamata al numero di emergenza 112 ha segnalato una lite presso un esercizio pubblico di Mirandola (Modena).🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Fugge in auto ubriaco dopo una rissa e aggredisce gli agenti a Mirandola vicino Modena, fermato 39enne

Ubriaco fugge dopo una lite, si schianta in auto e scappa a nuoto nel canale: 39enne in carcereUna fuga, terminata prima in un fossato e poi a nuoto tra le acque di un canale, non è bastata a un 39enne di origini marocchine per sfuggire...

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