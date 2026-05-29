Modern Warfare 4 arriva a 110 euro ma c’è un modo per spendere meno

Da game-experience.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Call of Duty Modern Warfare 4 è stato annunciato ufficialmente, con il prezzo di listino di 110 euro. Attualmente, sono disponibili diverse offerte e promozioni che consentono di acquistarlo a un prezzo inferiore rispetto al costo originale. Le previsioni indicano un’ampia domanda, spingendo i rivenditori a proporre sconti e bundle promozionali per attirare gli acquirenti. La disponibilità del gioco in preorder è già attiva su vari canali di vendita online.

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Con l’annuncio ufficiale di Call of Duty Modern Warfare 4, Activision ha aperto la caccia ai preordini. Il nuovo capitolo della saga di Infinity Ward arriverà il 23 ottobre 2026 su tutte le piattaforme di nuova generazione, inclusa la Nintendo Switch 2, lasciando definitivamente alle spalle PS4 e Xbox One. Ma quanto costa davvero portarsi a casa l’ultimo capitolo della saga più famosa degli sparatutto? E soprattutto, quali contenuti giustificano le differenze di prezzo tra le edizioni disponibili? La risposta non è immediata come potrebbe sembrare. Activision ha messo sul piatto due edizioni distinte, con prezzi che variano non solo in base alla versione scelta, ma anche alla piattaforma su cui si decide di giocare. 🔗 Leggi su Game-experience.it

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