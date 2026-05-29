Modern Warfare 4 arriva a 110 euro ma c’è un modo per spendere meno

Notizia in breve

Call of Duty Modern Warfare 4 è stato annunciato ufficialmente, con il prezzo di listino di 110 euro. Attualmente, sono disponibili diverse offerte e promozioni che consentono di acquistarlo a un prezzo inferiore rispetto al costo originale. Le previsioni indicano un’ampia domanda, spingendo i rivenditori a proporre sconti e bundle promozionali per attirare gli acquirenti. La disponibilità del gioco in preorder è già attiva su vari canali di vendita online.