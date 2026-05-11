Donne da 110 e lode ma stipendi più bassi | fino a 350 euro in meno secondo Uniud

Da udinetoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le donne che ottengono voti alti all’università spesso si trovano ad affrontare stipendi inferiori rispetto ai colleghi maschi, con differenze che possono arrivare fino a 350 euro al mese. Uno studio condotto dall’ateneo locale ha evidenziato che, nonostante i risultati accademici elevati, le differenze salariali persistono una volta inserite nel mercato del lavoro. La discrepanza tra meriti accademici e retribuzioni rimane un tema di attualità nel panorama lavorativo italiano.

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Più brave all’università, ma ancora penalizzate quando arriva il momento di entrare nel mondo del lavoro. È il paradosso che emerge da una ricerca coordinata da Marco Sartor e presentata oggi nella Torre di Santa Maria a Udine: le donne ottengono risultati accademici migliori degli uomini, ma.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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