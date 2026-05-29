mobland helen mirren rompe il silenzio su tom hardy

Helen Mirren ha pubblicato un messaggio sui social per rispondere alle voci di attriti con Tom Hardy durante le riprese di una serie su Paramount+. La sua dichiarazione interrompe le speculazioni su eventuali tensioni tra gli attori e rappresenta un intervento diretto nel discorso pubblico sulle dinamiche sul set. La notizia arriva dopo che si erano diffuse indiscrezioni riguardanti problemi tra i due attori durante le riprese.

Dopo le indiscrezioni sui presunti attriti dietro le quinte della serie Paramount+, l'attrice interviene a modo suo e manda un segnale chiarissimo sui social. Quando una serie funziona, spesso il drama non resta confinato alla sceneggiatura. È quello che sta accadendo intorno a MobLand, crime drama di Paramount+ con Tom Hardy, Helen Mirren e Pierce Brosnan, finito al centro di un vero e proprio terremoto dopo alcune indiscrezioni sui presunti problemi avvenuti sul set e sul futuro dell'interprete di Harry Da Souza. In queste ultime ore, però, a intervenire è stata proprio l'attrice inglese. Helen Mirren e Tom Hardy, il post che smonta la "faida" L'attrice premio Oscar, che nella serie interpreta Maeve Harrigan, figura centrale di una potente famiglia criminale londinese, ha pubblicato . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Helen Mirren breaks silence on Tom Hardy MobLand drama amid their reported beef

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