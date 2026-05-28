Si rifiutava di uscire dal suo camper per ore intere Far aspettare Pierce Brosnan Helen Mirren e altri è un suicidio professionale | Tom Hardy fuori dalla serie tv MobLand?

Tom Hardy avrebbe rifiutato di uscire dal suo camper per diverse ore, causando ritardi nelle riprese di “MobLand”, una serie di Paramount+. La notizia ha suscitato attenzione perché il suo comportamento avrebbe messo a rischio l’agenda di attori come Pierce Brosnan e Helen Mirren. La vicenda ha portato a speculazioni sul suo possibile allontanamento dal cast della serie.

Tom Hardy è finito al centro di una bufera mediatica nella scorsa settimana, dopo le indiscrezioni riguardanti un suo presunto allontanamento dalla serie di Paramount+ “ MobLand”. Tuttavia, secondo quanto riferito da una fonte a The Hollywood Reporter, non sarebbe ancora stata presa alcuna decisione definitiva in merito. L’attore avrebbe avuto dei dissidi con alcuni dei produttori della serie, tra cui il produttore esecutivo Jez Butterworth, oltre che con esponenti della 101 Studios di David Glasser e della casa di produzione. A rendere ancora più nebulosa la situazione contribuisce il fatto che la piattaforma di streaming non abbia ancora ufficialmente annunciato il rinnovo della serie per una terza stagione, lasciando aperte numerose questioni sul futuro del progetto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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