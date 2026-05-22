Tom Hardy non prenderà parte alla terza stagione di Mobland. Secondo fonti vicine alla produzione, l’attore non sarà presente nel nuovo capitolo dello show trasmesso su Paramount+. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata, ma sembra che il suo personaggio non sarà ripreso nella prossima stagione. La decisione non è stata ancora annunciata pubblicamente.

L'attore sembra non verrà coinvolto nel prossimo capitolo della storia raccontata nello show prodotto per la piattaforma Paramount+. La serie Mobland tornerà con la stagione 3, ma sembra dovrà fare i conti con l'assenza di Tom Hardy. Le riprese del secondo ciclo di episodi della serie targata Paramount+, prodotta in collaborazione con 101 Studios, si sono già concluse nel mese di marzo. L'uscita dal cast di Hardy Secondo quanto rivelato dalle fonti di Variety, Tom Hardy non ha ricevuto l'invito a tornare sul set per realizzare la terza stagione a causa di alcuni problemi avuti con Jez Butterworth e il team di produttori di MobLand. L'attore e i portavoce di Paramount+ e 101 Studios, attualmente, non hanno confermato, . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Tom Hardy non tornerà nella stagione 3 di Mobland?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

gives an incredible performance in Yes.

Sullo stesso argomento

Caos Mobland: Tom Hardy è stato licenziato, cosa sta succedendo dietro le quinteTom Hardy è stato ufficialmente rimosso dal cast della serie crime di Paramount+ Mobland, e non tornerà per la già ipotizzata – ma non ancora...

Peaky Blinders, perché Tom Hardy è stato tagliato da The Immortal ManIl personaggio interpretato da Hardy avrebbe dovuto far ritorno nel film appena uscito su Netflix ma alla fine l'autore ha deciso di tagliare il suo...

Caos Mobland: Tom Hardy è stato licenziato, cosa sta succedendo dietro le quinteA riferire l'allontanamento, la testata PageSix, che riporta fonti interne alla produzione: e secondo i fan, la serie rischierebbe persino la cancellazione ... cinemaserietv.it

Tom Hardy non tornerà nella stagione 3 di Mobland?L'attore sembra non verrà coinvolto nel prossimo capitolo della storia raccontata nello show prodotto per la piattaforma Paramount+. movieplayer.it