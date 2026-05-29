Mobilità docenti A046 Discipline giuridiche ed economiche | le precedenze legge 104 prendono i pochi posti docenti ancora lontani da casa

Da orizzontescuola.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I trasferimenti interprovinciali per i docenti di Discipline giuridiche ed economiche sono limitati a causa delle precedenze previste dalla legge 104, che riducono i posti disponibili. La maggior parte dei docenti ancora non può tornare vicino a casa. Il Coordinamento Nazionale Docenti esprime preoccupazione e indignazione per i dati pubblicati dagli Uffici Scolastici Territoriali, evidenziando le difficoltà nel raggiungere le sedi di servizio desiderate.

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In numerosi Ambiti Territoriali del Mezzogiorno, come facilmente riscontrabile dagli atti ufficiali, i posti destinati alla mobilità interprovinciale risultano ridotti a una o due unità. Una disponibilità talmente esigua da rendere di fatto residuale ogni valutazione legata all’anzianità di servizio, al punteggio maturato e ai sacrifici sostenuti nel corso della carriera. Il sistema della mobilità scolastica è stato costruito per contemperare interessi diversi: tutela delle situazioni di fragilità, valorizzazione dell’esperienza professionale, continuità del servizio e diritto al ricongiungimento familiare. Oggi, però, l’impressione diffusa tra migliaia di docenti è che tale equilibrio si sia progressivamente spezzato. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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